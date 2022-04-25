وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث تفعيل فرع الوزارة ببلدية برقن وآلية توفير احتياجاته.

طرابلس 24 ابريل 2022م ( وال )-بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ” مع عميد بلدية برقن ” الهمالي نصر الهمالي ” تفعيل فرع الوزارة بالبلدية وآلية توفير احتياجاته .

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس إلى احتياجات المنطقة لمركز علاج طبيعي نظرا لعدم وجود مركز بالمناطق المجاورة وفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

كما بحث اللقاء آلية تقديم المساعدات لبعض فئات المجتمع خاصة ذوي الإعاقة والمطلقات والارامل بالبلدية.

من جانبه أثنى عميد البلدية على مجهودات حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الشؤون الاجتماعية في الاهتمام بمناطق الجنوب حيث اتخذت عدة اجراءات منها افتتاح فرع للتضامن الاجتماعي بالمنطقة وقرار حكومة الوحدة الوطنية بإنشاء مركز لذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية كذلك استكمال وتجهيز عدد من مقار فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية وغيرها من الخطوات التي تهدف إلى تقريب الخدمات للمواطنين بالمنطقة.

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