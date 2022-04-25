وزير الخارجية الأميركي: روسيا أخفقت في تحقيق أهدافها من الحرب

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فشل روسيا في تحقيق أهدافها من الحرب، ونجاح أوكرانيا في التصدي لها.

جاءت تصريحات بلينكن على هامش اللقاء الذي جمعه ووزير الدفاع لويد أوستن بالرئيس الأوكراني فوولديمير زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين في كييف.

وقال بلينكن، بعد وصوله إلى بولندا، إن الاجتماع مع الرئيس الأوكراني استمر لمدة 3 ساعات عوضا عن 90 دقيقة، وتناول أهداف الحرب الروسية، وأشار إلى أن أوكرانيا نجحت في التصدي للهجوم الروسي، ومنعت موسكو من تحقيق أهدافها.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن ستعلن قريبًا عن عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى كييف، وستعين سفيرًا جديدًا للبلاد.

يذكر أن الوزيرين الأميركيين تعهدا بتقديم مساعدة مالية جديدة بقيمة 713 مليون دولار لأوكرانيا.

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