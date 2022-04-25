الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات ذكية على النفط الروسي

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.

وأشار إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل النفط الروسي، وقال إن الاتحاد الأوروبي لم يتفق بعد على التفاصيل الدقيقة لهذه العقوبات، والتي من الممكن أن تشمل حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

وقال فالديس دومبروفسكيس: يجب أن نفرض عقوبات ذكية تزيد الضغط على روسيا، وتقلل الأضرار الجانبية التي تلحق بالاتحاد الأوروبي.

وكانت دول أوروبية عدة مثل بولندا وليتوانيا قد طالبت بفرض حظر على النفط الروسي، في حين رفضت ألمانيا والمجر فرض الحظر الفوري لاعتمادهما بشكل كبير على النفط الروسي.

يُذكر أن روسيا تعد أكبر مورد للنفط للقارة العجوز، حيث حصل الاتحاد الأوروبي على 26% من وارداته من النفط في العام 2020 من روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا