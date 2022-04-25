روسيا تطالب أميركا بالتوقف عن شحن الأسلحة لأوكرانيا

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى إيقاف شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف: إرسال الأسلحة الأميركية إلى كييف يعيق الحلول الدبلوماسية التي تسعى لحل الأزمة.

وأشار إلى أن حصول أوكرانيا على أسلحة أميركية بقيمة 800 مليون دولار سيزيد المخاطر، ويفاقم الوضع.

وقال إن أميركا تسعى من خلال تقديم الدعم لأوكرانيا منع روسيا من الوقوف على أقدامها، وإطالة أمد العلمية الروسية الخاصة.

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مساعدات مالية بهدف مساعدتها في التصدي للهجوم الروسي.

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