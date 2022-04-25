القوات الروسية ستوقف القتال في ماريوبول.. للسماح للمدنيين بالمغادرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستوقف الأعمال القتالية بدءًا من الساعة الثانية من ظهر 25 أبريل بالتوقيت المحلي، للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن المدنيين المحاصرين في مصنع آزوفستال سيكونون قادرين على المغادرة في أي اتجاه يختارونه.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد حذروا، في 24 أبريل، من محاولة القوات الروسية اقتحام المصنع عبر تنفيذ عمليات هجومية، بالإضافة إلى شنّ غارات جوية على البنية التحتية المدنية، واستهداف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

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