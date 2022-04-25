ليبيا نيوز

القوات الروسية ستوقف القتال في ماريوبول.. للسماح للمدنيين بالمغادرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستوقف الأعمال القتالية بدءًا من الساعة الثانية من ظهر 25 أبريل بالتوقيت المحلي، للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن المدنيين المحاصرين في مصنع آزوفستال سيكونون قادرين على المغادرة في أي اتجاه يختارونه.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد حذروا، في 24 أبريل، من محاولة القوات الروسية اقتحام المصنع عبر تنفيذ عمليات هجومية، بالإضافة إلى شنّ غارات جوية على البنية التحتية المدنية، واستهداف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

 

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قناة 218 الليبية

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