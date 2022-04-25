ليبيا نيوز

الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يفوز بولاية ثانية متفوقا على "مارين لوبان".

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باريس 25 أبريل 2022 (وال) – أعيد انتخاب “إيمانويل ماكرون” رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتدّ خمس سنوات ، بعدما تغلب على منافسته “مارين لوبن” ، وهو أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عاما.

   وحصل “ماكرون” في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، وفق تقديرات أولية.

   وأقرت لوبان بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية لكنها تعهدت بمواصلة الكفاح السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو .

 .. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك