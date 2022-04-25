الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يفوز بولاية ثانية متفوقا على "مارين لوبان".

باريس 25 أبريل 2022 (وال) – أعيد انتخاب “إيمانويل ماكرون” رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تمتدّ خمس سنوات ، بعدما تغلب على منافسته “مارين لوبن” ، وهو أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه لولاية ثانية خلال 20 عاما.

وحصل “ماكرون” في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، وفق تقديرات أولية.

وأقرت لوبان بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية لكنها تعهدت بمواصلة الكفاح السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو .

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