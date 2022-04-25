السلطات التونسية تنتشل جثث مهاجرين قضوا قبالة سواحل صفاقس

أعلنت السلطات التونسية انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين، واحتجاز 155 آخرين من جنسيات أفريقية، وذلك بعد إحباط قوات خفر السواحل 5 عمليات عبور قبالة سواحل صفاقس.

وقالت السلطات إنها تمكنت من إنقاذ 76 مهاجرًا في حادثين قبالة سواحل بلدة المهدية، ونوه مسؤول قضائي بأن إجمالي عدد من لقوا حتفهم في غرق قوارب مهاجرين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى 17 مهاجرًا.

وكان خفر السواحل التونسي قد أشار، في بيان سابق، إلى غرق 4 زوارق تقل 220 مهاجرًا أفريقيًا كانت متجهة إلى إيطاليا.

يذكر أن المتحدث باسم محاكم صفاقس أكد العثور على 5 جثث أمس الأحد، إضافة إلى 12 جثة عثر عليها خفر السواحل خلال الليل.

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