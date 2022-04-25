ليبيا نيوز

قتلى وجرحى جراء اشتباكات قبلية في دارفور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور مقتل ما لا يقل عن 168 شخصًا، وإصابة 98 آخرين في اشتباكات قبلية في بلدة كرينك بولاية غرب دارفور السودانية.

واتهمت المنسقية مليشيا الجنجويد بالوقوف وراء هذه الحوادث في محاولة لتطهير المنطقة التي تمزقها الحرب؛ بهدف السيطرة على الأرض.

وطالبت المنسقية بعودة قوات حفظ السلام الدولية التي انسحبت من المنطقة منذ يناير 2020.

يذكر أن الصراع وموجات العنف التي شهدتها المنطقة أدت إلى نزوح ما يقرب من 2,5 مليون نسمة، ومقتل حوالي 300 ألف إنسان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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