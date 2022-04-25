ليبيا نيوز

مقتل وإصابة العشرات بهجمات لمتمردين على معسكرات للجيش في مالي وبوركينا فاسو

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 15 جنديًا و6 مدنيين لقوا حتفهم في 24 أبريل، إثر هجمات شنها متمردون مسلحون على معسكرات للجيش في مالي وبوركينا فاسو المتجاورتين

وأشار الجيش المالي، في بيان، إلى أن مفجرين انتحاريين اقتحموا 3 معسكرات وسط البلاد بسيارات ملغومة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 وإصابة 15 في معسكر سيفاري، وإصابة 5 في المعسكرين الآخرين.

من جهة أخرى، قال الجيش في بوركينا فاسو إن الهجومين كانا متزامنين، واستهدفا وحدتين عسكريتين شمال البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 9 جنود و6 مدنيين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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