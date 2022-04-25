مقتل وإصابة العشرات بهجمات لمتمردين على معسكرات للجيش في مالي وبوركينا فاسو

قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 15 جنديًا و6 مدنيين لقوا حتفهم في 24 أبريل، إثر هجمات شنها متمردون مسلحون على معسكرات للجيش في مالي وبوركينا فاسو المتجاورتين

وأشار الجيش المالي، في بيان، إلى أن مفجرين انتحاريين اقتحموا 3 معسكرات وسط البلاد بسيارات ملغومة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 وإصابة 15 في معسكر سيفاري، وإصابة 5 في المعسكرين الآخرين.

من جهة أخرى، قال الجيش في بوركينا فاسو إن الهجومين كانا متزامنين، واستهدفا وحدتين عسكريتين شمال البلاد؛ مما أسفر عن مقتل 9 جنود و6 مدنيين.

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