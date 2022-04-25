في مباراة سادتها الروح الرياضية الدبيبة وباشاغا يهنآن نادي الأهلي بوصوله للمربع الذهبي للكونفدرالية الإفريقية.

طرابلس 25 ابريل 2022 ( وال ) – هنأ كل من عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية و فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب نادي الأهلي إثر فوزه على نادي الاتحاد في المباراة االتي جرت بين الفريقين أمس على ملعب ” شهداء بنينا الدولي ” بمدينة بنغازي وذلك في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الدبيبة في تغريدة نشرها على حسابه على عقب اللقاء “أهنئ الأسرة الرياضية بنادي الأهلي وجماهيره بوصوله للمربع الذهبي للكونفدرالية الإفريقية، كما أحيي الفريقين على الروح الرياضية التي سادت المباراة، وحظ أوفر لنادي الاتحاد في باقي المناسبات الرياضية”.

من جانبه قال باشاغا الذي حضر المباراة، في تغريدة على حسابه بشبكة تويتر، “سعدت بمتابعة جزء كبير من مباراة الأهلي والاتحاد من ملعب شهداء بنينا. حيث لمست روحاً رياضية عالية بين الأخوة لتبقى الرياضة جامعة لكل الليبين”، مضيفا “أبارك لنادي الأهلي طرابلس ترشحه للدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للأندية. وأتمنى لهم التتويج باللقب. وأحيي نادي الاتحاد على أدائهم ، وأتمنى لهم حظ أوفر في المباريات القادمة”.

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