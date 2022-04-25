مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في ثلاث هجمات بمالي.

باماكو 25 أبريل 2022 (وال) – أعلن الجيش المالي مقتل ستة جنود ماليين وإصابة 20 آخرين في ثلاث هجمات متزامنة شنتها مجموعات مسلحة بواسطة مركبات مليئة بالمتفجرات على ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان للجيش المالي أمس الأحد أن هذه الهجمات خلفت 6 قتلى و 20 جريحًا في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات.

وأعلنت كتيبة “ماسينا” المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجمات.حسب الوكالة.

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