الحرب على أوكرانيا.. محور لقاء لافروف وغوتيرش الثلاثاء

ذكرت وزارة الخارجية الروسية -الإثنين- أن الوزير سيرغي لافروف سيُطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المحادثات المقررة الثلاثاء في موسكو، على مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن غوتيرش سيصل إلى موسكو -الثلاثاء- لإجراء المحادثات التي سينصب التركيز خلالها على القضايا المتعلقة بحالة “الأزمة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين استقلتا باعتراف روسي نتيجة للصراع الذي استمر 8 سنوات، والذي أطلقته كييف ضد سكان إقليم دونباس” – حسب تعبير البيان.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها، أنه “سيتم إبلاغ غوتيريش بالتقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها روسيا وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

ويخطط لافروف وغوتيرش للتطرق إلى قضايا عدة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط.

وخلص البيان إلى أن الطرفين سيركزان بشكل خاص على دعم أنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، بالإضافة إلى إمكانيات تطوير التعاون بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تواصل حربها داخل أوكرانيا منذ 24 من شهر فبراير الماضي، وسط إدانة عالمية لهذه الحرب، وسيل من العقوبات التي فرضتها المنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة والدعم اللامحدود مع دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، غير أن موسكو ترى في هذه الحرب مجرد “تنفيذ لعملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة” – حسب ما تراه روسيا.

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