المركز الوطني لضمان الجودة يستلم مستندات ووثائق الحصول على الاعتماد من مدرسة المعرفة الدولية.

طرابلس 25 أبريل 2022 l ( وال ) – تسلم مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الأحد، مستندات وثائق الحصول على الاعتماد من مدرسة المعرفة الدولية (جامعة ناصر).

و حضر مراسم التسليم الدكتور عبد المجيد شعبان مدير إدارة الاعتماد، والدكتور سالم الفرد، مدير ادارة ضمان الجودة، والدكتور محمد المدني، مدير مكتب التخطيط والتدريب، كما شارك في مراسم التسليم مدير المدرسة الدكتور خالد محمد، ومدير مكتب الجودة بالمدرسة،، وأعضاء الجودة بالمدرسة .

وفي كلمة له أمام الحاضرين حيا “عبدالله عبدالجليل” مدير عام المركز مدير ومعلمي المدرسة على جهدهم وإجتهادهم للحصول على الاعتماد تعزيزا لنشر ثقافة الجودة، كما استعرض لهم الإجراءات العملية والإجرائية التي يتبعها المركز قبل الحصول على الاعتماد.

ومن جهته، أوضح مدير إدارة الاعتماد، بأن المركز سيقوم بدراسة ملفات المدرسة وتقديم الملاحظات لهم، كما سيتم تكليف المدققين لغرض تقييم المدرسة، ومن بين الخطوات الاعتماد التي يتبعها المركز زيارة المدرسة للتأكد من كل الشواهد والأدلة المرفقة بالمستندات والوثائق.

وتوالت الكلمات من الحاضرين، والتي أشادو من خلالها بمجهودات مركز ضمان الجودة وخاصةً فيما يتعلق بمراجعة أداء المؤسسات التي ترغب في الحصول على الاعتماد بشقيه (المؤسسي ، والبرامجي)، لاسيما متابعته المستمرة لتطبيق الاعتماد بعد نيله والحصول عليه.

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