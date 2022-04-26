وفد من مدينة مصراتة يحضر مأدبة إفطار في تاورغاء بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق صلح تاورغاء مصراته.

تاورغاء 25 ابريل 2022 م ( وال ) نظم المجلس المحلي تاورغاء مأدبة افطار يوم أمس بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق صلح تاورغاء مصراته بحضور وفد من أهالي وأعيان مدينة مصراتة .

وحضر مأدبة الافطار رئيس المجلس المحلي ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشوري بتاورغاء ومخاتير المحلات وحشد من اهالي المدينة.

وتأكيدا على الخطوات التابثة نحو أعادة الأعمار ودعم الاستقرار بمدينة تاورغاء يواصل المجلس المحلي تنفيذ عدد من المشاريع التنموية منها صيانة طريق الدائري وصيانة محطة الكهرباء

و صيانة طريق العين وطريق السوق ضمن خطة المصلحة التي تستهدف فتح مسارات وتعبيد ورصف عدة طرق ومسارات رئيسية وفرعية بالمدينة.