ليبيا نيوز

رئيس المجلس الرئاسي يهنىء الرئيس الفرنسي ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس   25 أبريل 2022م   ( وال )   هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الرئيس الفرنسي ( إيمانويل ماكرون) ، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، .

 وعبر  رئيس المجلس الرئاسي،   محمد المنفي، اليوم الإثنين،   في برقية بعث بها    للرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون” عن تهانيه لاعادة انتخابه رئيساً للجهورية الفرنسية لفترة جديدة، متمنياً للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في تهنئته  على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار العمل مع الرئيس الفرنسي لتعزيز علاقة التعاون والشراكة بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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