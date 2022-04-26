رئيس المجلس الرئاسي يهنىء الرئيس الفرنسي ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

طرابلس 25 أبريل 2022م ( وال ) هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الرئيس الفرنسي ( إيمانويل ماكرون) ، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، .

وعبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، في برقية بعث بها للرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون” عن تهانيه لاعادة انتخابه رئيساً للجهورية الفرنسية لفترة جديدة، متمنياً للشعب الفرنسي الصديق دوام الرخاء والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في تهنئته على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار العمل مع الرئيس الفرنسي لتعزيز علاقة التعاون والشراكة بين البلدين.