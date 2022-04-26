وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بلجنة إيجاد أسواق استيراد بديلة.

طرابلس 25 ابريل 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” في اجتماع عقده بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة أعضاء اللجنة يوم آلية عمل اللجنة في تنفيذ مهامها والاعمال المنجزة منها.

وناقش الاجتماع مهام اللجنة في تنفيذ توريد كمية من الدقيق ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الازمة السياسية العالمية.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022م بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

يشار الى ان وزير الاقتصاد والتجارة اصدر قرار رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقاً لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 م ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذها وديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد اليات تسديدها إضافة الى اعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد الية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها ومتابعة مراسلات الوزارة بخصوص الامن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة.

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