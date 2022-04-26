صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022.

طرابلس 25 ابريل 2022م (وال) – توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7%، مشيرا إلى أن بأمكان نزولها لحدود 2.4% العام المقبل.

وقال الصندوق – في تقرير له بعنوان ” التوقعات الاقتصادية العالمية 2022 ” – إن موثوقية البيانات الليبية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة، على خلفية الحرب وضعف القدرات.

وأضاف التقرير بأن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 وينزل إلى حدود 3.6 في 2027، وفق بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” قد ناقش في وقت سابق مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي ” جهاد أزور ” ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية ” ميقل سافاستانو ” دعم صندوق النقد الدولي لقدرات المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وبرنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

… ( وال ) …