مصدر لـ 218: زيارة مرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى السعودية، هي الأولى منذ سنوات نهاية الأسبوع الجاري.

