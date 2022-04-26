وزير العمل والتأهيل يتابع سير العمل بصندوق التأمين الصحي العام و مستجدات التفعيل لخدمات التأمين.

طرابلس 26 ابريل 2022 (وال)- بحث وزير العمل والتأهيل ” علي العابد ” مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام ” طلال عجاج ” آ خر المستجدات بشأن تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي بجميع القطاعات .

وأكد الدكتور ” عجاج ” بأن العمل مستمر في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي لأولى الفئات المستهدفة وهي شريحة المتقاعدين ، حيث تم إطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية ، بالإضافة إلى فتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا .

واثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي للفئات المستحقة ، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدمات التأمين الصحي .

وال..