ليبيا نيوز

وزير العمل والتأهيل يتابع سير العمل بصندوق التأمين الصحي العام و مستجدات التفعيل لخدمات التأمين.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

 طرابلس 26 ابريل 2022 (وال)-  بحث  وزير العمل والتأهيل  ” علي العابد  ”  مع  رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام  ”  طلال عجاج  ” آ خر المستجدات بشأن تسجيل وحصر الفئات المستهدفة بالتأمين الصحي بجميع القطاعات  . 

 وأكد الدكتور  ” عجاج ”  بأن العمل مستمر في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي لأولى الفئات المستهدفة وهي شريحة المتقاعدين ، حيث تم إطلاق بوابة الاشتراكات الإلكترونية ، بالإضافة إلى فتح نقاط تسجيل بالتعاون مع شركة بريد ليبيا لتساعد الفئات التي لم تتمكن من التسجيل إلكترونيا .

 واثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق في سبيل تفعيل خدمات التأمين الصحي للفئات المستحقة ، ومطالبا ببذل المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات التأمين للفئة الأولى المستهدفة بخدمات التأمين الصحي .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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