بريطانيا تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات إلى روسيا.

لندن 26 ابريل 2022 م ( وال ) – أعلنت بريطانيا إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية، ومنع تصدير بعض التكنولوجيات الحساسة إلى روسيا، بهدف مساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن «الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغى نظام الحصص كليًا»،

يأتي هذا التدبير استجابة لطلب مباشر من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق البيان. ويعني التدبير خصوصًا الشعير والعسل والدواجن والطماطم المعلبة التي تصدّرها أوكرانيا إلى المملكة المتحدة.

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