ليبيا نيوز

روسيا تسيطر على مدينة كريمينا.. وتتقدم جنوبا وشرقا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن تقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالاً عنيفًا يدور جنوبي مدينة إيزيوم بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى أن روسيا تحاول حاليا محاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة بشدة في شرق البلاد، فيما تجهز القوات الأوكرانية دفاعاتها في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب.

وفي السياق، ذكر حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون جراء قصف روسي استهدف المنطقة الاثنين، بينما اتهم حاكم منطقة بيلجورود الروسية القوات الأوكرانية بقصف قرية جولوفتشينو مما أسفر عن تدمير مبانٍ عدة.

 

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قناة 218 الليبية

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