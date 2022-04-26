ليبيا نيوز

مجلس جامعة وادي الشاطئ. يعقد اجتماعه الثاني بحث خلال عدد من القضايا تهم سير العملية التعليمية بالجامعة .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  وادي الشاطئ 26 ابريل 2022 م (  وال ) –    عقـد  مجلس جامعة وادي الشاطئ  أمس الاثنين  اجتماعه  الثاني بقاعة الإجتماعات بكلية القانون لسنة 2022 م وذلك بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري إدارة الدراسات العليا و ادارة شؤون اعضاء هيئة التدريس، وادارة الجودة والمكتب القانوني، ومديري مركز البحوث والاستشارات و خدمة وتنمية المجتمع والبيئة ومركز الريادة والابتكار.

 وتناول الاجتماع عدد من البنود التي تهم  سير العملية التعليمية بالجامعة من  بينها  * استعراض الاجراءات الادارية المنجزة للاعتماد وتفعيل العمل الاداري في الجامعة و سير الدراسة بالكليات.

كما تم خلال الاجتماع  مناقشة   تفعيل الادارات والمكاتب في الكليات وادارة الجامعة و استعراض الاتفاقيات الموقعة مع بعض الكليات مع مؤسسات اخرى مناظرةو استعراض برامج وخطط الادارات والمكاتب والمراكز المختلفة.

….(  وال  ) ….

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وكالة الأنباء الليبية

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