مجلس جامعة وادي الشاطئ. يعقد اجتماعه الثاني بحث خلال عدد من القضايا تهم سير العملية التعليمية بالجامعة .

وادي الشاطئ 26 ابريل 2022 م ( وال ) – عقـد مجلس جامعة وادي الشاطئ أمس الاثنين اجتماعه الثاني بقاعة الإجتماعات بكلية القانون لسنة 2022 م وذلك بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري إدارة الدراسات العليا و ادارة شؤون اعضاء هيئة التدريس، وادارة الجودة والمكتب القانوني، ومديري مركز البحوث والاستشارات و خدمة وتنمية المجتمع والبيئة ومركز الريادة والابتكار.

وتناول الاجتماع عدد من البنود التي تهم سير العملية التعليمية بالجامعة من بينها * استعراض الاجراءات الادارية المنجزة للاعتماد وتفعيل العمل الاداري في الجامعة و سير الدراسة بالكليات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل الادارات والمكاتب في الكليات وادارة الجامعة و استعراض الاتفاقيات الموقعة مع بعض الكليات مع مؤسسات اخرى مناظرةو استعراض برامج وخطط الادارات والمكاتب والمراكز المختلفة.

….( وال ) ….