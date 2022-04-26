أوكرانيا.. مناشدات برعاية أممية لإجلاء المدنيين من آزوفستال

نفت أوكرانيا أن تكون توصلت إلى اتفاق مع روسيا حول إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفة أن أي اتفاق بهذا الخصوص يجب أن تكون الأمم المتحدة “المبادرة والضامنة” له.

شككت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك في جدية النوايا الروسية خاصة أن قواتها دمرت مرارا الممرات الإنسانية، وناشدت الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور موسكو الثلاثاء، أن يكون المبادر والضامن للممر الإنساني للمدنيين من آزوفستال”.

وكانت روسيا أعلنت الاثنين أنها ستفتح ممرًا إنسانيًا؛ لإجلاء المدنيين المحاصرين من مصنع آزوفستال.

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