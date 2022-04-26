ليبيا نيوز

أوكرانيا.. مناشدات برعاية أممية لإجلاء المدنيين من آزوفستال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت أوكرانيا أن تكون توصلت إلى اتفاق مع روسيا حول إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفة أن أي اتفاق بهذا الخصوص يجب أن تكون الأمم المتحدة “المبادرة والضامنة” له.

شككت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك في جدية النوايا الروسية خاصة أن قواتها دمرت مرارا الممرات الإنسانية، وناشدت الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور موسكو الثلاثاء، أن يكون المبادر والضامن للممر الإنساني للمدنيين من آزوفستال”.

وكانت روسيا أعلنت الاثنين أنها ستفتح ممرًا إنسانيًا؛ لإجلاء المدنيين المحاصرين من مصنع آزوفستال.

 

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قناة 218 الليبية

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