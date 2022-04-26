وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع بمراقبي الاقتصاد والتجارة بالجفارة الكبرى والماية.

طرابلس 26 ابريل 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” اجتماعاً بمقر الوزارة مع مراقبي الاقتصاد والتجارة الجفارة الكبرى والماية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها.

وناقش الاجتماع خطة عمل مراقبات الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وتنظيم الأسواق المحلية ومتابعة مستوى الخدمات.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ووضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها.

وال..