الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو تتضمن إلغاءً تدريجيًا للنفط الروسي وفرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

ووصف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس حزمة العقوبات الجديدة بالذكية، وذلك للضغط على روسيا دون إحداث أضرار جانبية لدول الاتحاد باعتبار اعتماد بعضها بشدة على موسكو في مجال الطاقة، وفقًا لما نقلته صحيفة “التايمز” .

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض خمس حزم من العقوبات، آخرها في الثامن من أبريل استهدفت الفحم الروسي إلى جانب حظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حظر تعاملات بنوك روسية وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا