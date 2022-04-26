ليبيا نيوز

نساء أفغانستان.. معاناة متصاعدة بسبب تجميد المساعدات

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر خبراء حقوقيون مستقلون في الأمم المتحدة من أن إصرار الولايات المتحدة على تجميد الأرصدة الأفغانية يساهم في زيادة معاناة النساء في أفغانستان، تمامًا مثلما تفعل سلطات طالبان.

لفت البيان الذي أصدره 14 خبيرًا حقوقيًا، إلى أن تجميد الأرصدة من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة على مساعدات مالية للبلاد تجمعت على مدى عقود، منوًها بأنه “على الرغم من أن العنف القائم على النوع يمثّل تهديدًا قويًا للنساء والبنات؛ فإن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم هذا التهديد.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس البيان، مضيفًا أنه يحتوي على “أخطاء خطيرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك