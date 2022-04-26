نساء أفغانستان.. معاناة متصاعدة بسبب تجميد المساعدات

حذر خبراء حقوقيون مستقلون في الأمم المتحدة من أن إصرار الولايات المتحدة على تجميد الأرصدة الأفغانية يساهم في زيادة معاناة النساء في أفغانستان، تمامًا مثلما تفعل سلطات طالبان.

لفت البيان الذي أصدره 14 خبيرًا حقوقيًا، إلى أن تجميد الأرصدة من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة على مساعدات مالية للبلاد تجمعت على مدى عقود، منوًها بأنه “على الرغم من أن العنف القائم على النوع يمثّل تهديدًا قويًا للنساء والبنات؛ فإن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة أدت إلى تفاقم هذا التهديد.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس البيان، مضيفًا أنه يحتوي على “أخطاء خطيرة”.

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