ليبيا نيوز

كيم يؤكد تسريع وتيرة تطوير الترسانة النووية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بلاده ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية، بهدف ردع الحرب، وذلك خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى.

جاء العرض، الذي أشرف عليه كيم، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.

ويأتي في وقت تكثف فيه بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة واستعراض القوة العسكرية، وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وتسلم إدارة محافظة مقاليد السلطة في كوريا الجنوبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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