وفاة مهاجر وفقدان 26 إثر انقلاب قاربهم قبالة جزر الكناري

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم أن مهاجرًا توفي، فيما اعتبر أكثر من 26 في عداد المفقودين، بعد انقلاب قاربهم في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية.

أشار خفر السواحل، في بيان له، إلى أنه أنقذ 34 شخصًا، بعد أن انقلب القارب قبالة الطرف الجنوبي لكناريا الكبرى، مضيفًا أنه عثر على قاربين آخرين يحملان حوالي 63 شخصًا، بينهم طفلان، على بعد حوالي 64 كيلومترًا إلى الجنوب، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنهما.

ولفت جهاز خفر السواحل إلى أن طائرة تابعة له رصدت القارب المنكوب وساعدته سفينتان تجاريتان وطائرة مروحية إلى حين وصول سفينة إنقاذ.

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