ليبيا نيوز

جامعة طرابلس تنظم المؤتمر الوطني الثاني للمياه تحت شعار " مياهنا حياتنا ومستقبل أجياليا " خلال شهر ديسمبر القادم .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 26 ابريل 2022 م ( وال )     – تحت شعار  ” مياهنا حياتنا  ومستقبل أجياليا ” تنظم جامعة طرابلس المؤتمر الوطني الثاني للمياه خلال الفترة من 12 الى 14 من شهر ديسمبر القادم .

      وسيبحث المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع الجمعية الليبية لعلوم الارض  عدة محارور  تهم الوضع المائي في ليبيا من بينها المياه والامن الغذائي ، وواقع  المنشآت المائية والمحافظة عليها  ” مشروع النهر الصناعي ، مشروعات التحلية  والصرف الصحي ، مشروعات حصاد المياه  والسدود ” ،  وتقيم الوضع المالي الحالي  ومستقبل الاحواض الهيدروجو لوجية  والتاثيرات البيئية المترتبة عن نتمية واستغلال المواد المائية .

     وحسب المنظمين للمؤتمر فإن آخر موعد لقبول الورقات البحثية في هذا المجال هو  30 يونيو 2022 . 

     وسيقام على هامش هذا المؤتمر معرض متخصص للاجهزة  والمعدات  والتقنيات  والكتب والمجالات العلمية المتعلقة بالمياه  تشارك في عدد كبير من الشركات والمؤسسات المختصة . 

               كما سيتم تنظم زيارة  ميدانية للمشاركين في المؤتمر  يوم 15 ديسمبر لاحدى مشروعات المياه . 

…( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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