جامعة طرابلس تنظم المؤتمر الوطني الثاني للمياه تحت شعار " مياهنا حياتنا ومستقبل أجياليا " خلال شهر ديسمبر القادم .

طرابلس 26 ابريل 2022 م ( وال ) – تحت شعار ” مياهنا حياتنا ومستقبل أجياليا ” تنظم جامعة طرابلس المؤتمر الوطني الثاني للمياه خلال الفترة من 12 الى 14 من شهر ديسمبر القادم .

وسيبحث المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع الجمعية الليبية لعلوم الارض عدة محارور تهم الوضع المائي في ليبيا من بينها المياه والامن الغذائي ، وواقع المنشآت المائية والمحافظة عليها ” مشروع النهر الصناعي ، مشروعات التحلية والصرف الصحي ، مشروعات حصاد المياه والسدود ” ، وتقيم الوضع المالي الحالي ومستقبل الاحواض الهيدروجو لوجية والتاثيرات البيئية المترتبة عن نتمية واستغلال المواد المائية .

وحسب المنظمين للمؤتمر فإن آخر موعد لقبول الورقات البحثية في هذا المجال هو 30 يونيو 2022 .

وسيقام على هامش هذا المؤتمر معرض متخصص للاجهزة والمعدات والتقنيات والكتب والمجالات العلمية المتعلقة بالمياه تشارك في عدد كبير من الشركات والمؤسسات المختصة .

كما سيتم تنظم زيارة ميدانية للمشاركين في المؤتمر يوم 15 ديسمبر لاحدى مشروعات المياه .

…( وال ) ….