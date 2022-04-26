استقرار اسعار النفط وبرنت يسجل 102.91 دولار للبرميل.

طوكيو 26 أبريل 2022 (وال) – استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد بنسبة أربعة في المئة في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة إلى 102.91 دولار للبرميل .

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل .

وانخفض الخامان بنحو أربعة في المئة أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.

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