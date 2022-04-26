محكمة أميركية تغرم الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدرائها

أدانت محكمة في ولاية نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بتهمة ازدراء المحكمة، وأصدرت حكمها بتغريمه 10,000 دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقًا لقرار قضائي سابق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، منها شبكة ” CBS”.

يذكر أن المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، قد طالبت في مطلع شهر أبريل الجاري بمحاسبة ترامب لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يُوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية، تجريها “جيمس” في تاريخ أعمال عائلة ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

تجدر الإشارة إلى أن جيمس طالبت المحكمة بمحاسبة ترامب بتهمة “ازدراء مدني وتغريمه بمبلغ كافٍ لإجباره على الامتثال لأمر المحكمة وتعويض مكتب المدعي العام عن الرسوم والتكاليف المرتبطة بهذا الطلب”.

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