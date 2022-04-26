المركز الوطنيّ لمُكافحة الأمراض يواصل تنفيذ خططه وبرامجه لمكافحة الامراض وتقديم التطعيمات

طرابلس 26 ابريل 2022 م ( وال ) يواصل المركز الوطنيّ لمُكافحة الأمراض تنفيذ خططه وبرامجه لمكافحة الامراض وتقديم التطعيمات من خلال مجموعة إدَارَات ،حيث أن كُل إدارة تعمل ضِمن وظيفة معينة للمُساهمة في رفع الوعي الصحي داخل المجتمع الليبي ،وللقضاء على جميع الأمراض ومكافحتها.

من أبرز الإدارات وأهمها : مُكافحة الدرن والجذام – مُكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا – مُكافحة العدوى بالمرافق الصحية – مُكافحة الأمراض المشتركة

إدارات مختبرات الصحة العامة – الرصد والاستجابة – التطعيمات – مُكافحة الأمراض غير السارية

إدارة برامج تعزيز وحماية الصحة – إدارة الشهائد الصحية – إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية

وسيتم التعرف على اختصاصات وعمل كل إدارة على حدى في الحملة التعريفية بالمركز الوطني على صفحته على الفيسبوك .