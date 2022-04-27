ليبيا نيوز

جمعية الايادى الرحيمة بسبها تكرم عدة شرائح من المجتمع بالمنطقة .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

            

سبها 26 ابريل 2022 م ( وال )- كرمت جمعية الايادى الرحيمة الثقافية الاجتماعية بمنطقة ” بن حارث ” بسبها عددا من الشخصيات من الشرائح المختلفة المتميزة في المجتمع .

        وشمل هذا التكريم الذى حضره حشدا من اهالى المنطقة كبار السن من الامهات وذوى الهمم ( الاحتياجات الخاصة ) والطلاب الحاصلين على الترتيب الاول قى مختلف المسابقات التى اقيمت على مستوى البلدية  .

     وتخلل الاحتفالية عدة  فقرات ثقافية و ترفيهية بمشاركة الاهالي وزرعت خلالها الشهائد التقديرية على المكرمين تقديرا لعطاتهم وابدعاتهم وللاعمال المتميزة التى قدموها لصالح منطقتهم الى جانب تكريم المشرفين  والداعمين لاقامة هذا الحفل  .

  …( وال سبها )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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