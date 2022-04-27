جمعية الايادى الرحيمة بسبها تكرم عدة شرائح من المجتمع بالمنطقة .

سبها 26 ابريل 2022 م ( وال )- كرمت جمعية الايادى الرحيمة الثقافية الاجتماعية بمنطقة ” بن حارث ” بسبها عددا من الشخصيات من الشرائح المختلفة المتميزة في المجتمع .

وشمل هذا التكريم الذى حضره حشدا من اهالى المنطقة كبار السن من الامهات وذوى الهمم ( الاحتياجات الخاصة ) والطلاب الحاصلين على الترتيب الاول قى مختلف المسابقات التى اقيمت على مستوى البلدية .

وتخلل الاحتفالية عدة فقرات ثقافية و ترفيهية بمشاركة الاهالي وزرعت خلالها الشهائد التقديرية على المكرمين تقديرا لعطاتهم وابدعاتهم وللاعمال المتميزة التى قدموها لصالح منطقتهم الى جانب تكريم المشرفين والداعمين لاقامة هذا الحفل .

…( وال سبها )…