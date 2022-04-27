131 مهاجرا إلى ليبيا يعودون للخرطوم

الخرطوم 27 إبريل 2022 (وال) وصل إلى مطار الخرطوم الدولي أمس الثلاثاء 131 مهاجرا سودانيًّا قادمين من ليبيا.

و كان ذلك ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الممول من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف المنظمة الدولية للهجرة.

حيث سبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن مساعدتها لترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية، عبر برنامج العودة الطوعية.

الجدير بالذكر أن البرلمان السوداني كان قد صادق عام 2014 على قانون لمكافحة وتحجيم الاتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عاما. ( وال ـ الخرطوم ) هـ ش

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