ليبيا نيوز

ضبط أكبر مصنع لصناعة الخمور محلية الصنع داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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