السعودية وفرنسا تتعهدان بتقديم 30 مليون دولار مساعدات للبنان.

بيروت 26 أبريل 2022 (وال) – ذكر بيان للسفارة الفرنسية في بيروت أن فرنسا والمملكة العربية السعودية أعلنتا ، اليوم الثلاثاء ، عن صندوق تنمية مشترك للبنان الذي يعاني من أزمة، وتعهدتا بتقديم 30 مليون دولار مبدئيا لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في البلاد.

وقال البيان إن الأموال ستوجه إلى مشاريع إنسانية لتقديم مساعدات طارئة ، بما في ذلك الغذاء ، للفئات السكانية الأكثر ضعفا في لبنان ، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية ودعم المستشفى العام الرئيسي في مدينة طرابلس الفقيرة بشمال البلاد.

ويأتي الإعلان عن الصندوق المشترك في أعقاب عودة سفير المملكة العربية السعودية إلى لبنان في وقت سابق من هذا الشهر بعد غياب دام خمسة أشهر أثاره خلاف دبلوماسي بين المملكة ولبنان .

وسيتم تقسيم الأموال الأولية مناصفة بين وكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية ، وفقا للبيان.

..(وال)..