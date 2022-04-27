رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل الأفريقي تحذر من الدور التخريبي والتدخلات الأجنبية في ليبيا.

طرابلس 26 ابريل 2022م ( وال ) – قدمت رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل الأفريقي مقترحا لعقد ورشة عمل لتحقيق وتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا، وردم الهوة بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على الحكم في ليبيا.

وقال الأمين العام لرابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل الأفريقي؛ ” لخميسي بزاز ” في تصريحات صحفية إن المقاربات العسكرية والأمنية في دول الساحل، حتى لو حققت نتائج ظرفية، لكنها تظل محدودة لأنها لا تحقق الانسجام الاجتماعي وغير مستنبطة من الحقائق والتجارب وتاريخ شعوب المنطقة .

وتابع ؛ أن هناك قناعة لدى الليبيين بأن التدخلات الخارجية تعرقل طريق الحوار، وتعزّز الصراعات بين أبناء الوطن.

وانتقد ” لخميسي ” ما وصفه بالدور التخريبي الذي تقوم به بعض القوى والمخابرات الأجنبية التي تستثمر في الجماعات الإرهابية، وتوجهها لمحاربة دولة بعينها من خلال التمويل والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة علماء وأئمة ودعاة الساحل الأفريقي؛ تأسست عام 2013، وتضم علماء وأئمة ودعاة يمثلون إجمالًا 11 بلدًا من منطقة الساحل ثمانية منهم دائمو العضوية بوحدة التنسيق والاتصال لدول الساحل الأفريقي الكائن مقرها بالجزائر.

والدول المشاركة في الرابطة هي: “الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد”، علاوة على ثلاثة بلدان أخرى تحمل صفة أعضاء ملاحظين وهي “غينيا والسنغال وكوت ديفوار”.

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