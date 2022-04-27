الاتحاد الأوروبي ينتقد وقف إمدادات الغاز الروسي

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيقاف شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم؛ تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا بشكلٍ مفاجئ.

وقالت إنّ روسيا تهدف من خلال هذا الإعلان إلى استخدام الغاز كأداة للضغط على أوروبا وابتزازها كي لا تقدم الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الأمر بغير المبرر، وأشارت إلى أنّه يظهر أن روسيا غير جديرة بالثقة في مسألة توريد الغاز.

يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي درس في وقتٍ سابق إمكانية فرض عقوبات ذكية على النفط والغاز الروسي بحيث يضغط على روسيا ولا تتأثر دوله بهذه العقوبات.

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