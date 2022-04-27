رئيس ليتوانيا يشجع ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

طالب الرئيس الأوكراني يتواني جيتاناس ناوسيدا المستشار الألماني أولاف شولتس بضرورة الإسراع في تسليم أوكرانيا الأسلحة الجديدة.

وقال إنه كان سيزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد لو أنه كان في منصب المستشار الألماني، وأشار إلى أهمية حصول أوكرانيا على المعدات العسكرية التي تحتاج إليها للدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية بشكل فوري، وقبل فوات الأوان.

ودعا حلف شمال الأطلسي إلى الانتقال من مرحلة المراقبة إلى الدفاع، وأكد أن حرب أوكرانيا أظهرت أهمية قدرات الدفاع الجوي.

يذكر أن ألمانيا أعلنت في 26 أبريل تسليمها أول شحنة من أسلحتها الثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.

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