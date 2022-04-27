الجيش الروسي يؤكد تدمير أسلحة غربية في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع أسلحة يحوي أسلحة من أميركا وأوروبا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وأشارت إلى أنها استخدمت صواريخ كاليبر أطلقت من البحر من أجل في تدمير مصنع الألمنيوم الواقع في زابوريجيا، والذي استخدم كمستودع لتخزين كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة التي قدمها الغرب لكييف لمساعدتها في التصدي للهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها 59 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا في 26 أبريل الجاري.

يذكر أن دول الغرب، قدمت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجوم الروسي.

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