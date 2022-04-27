ليبيا نيوز

الجيش الروسي يؤكد تدمير أسلحة غربية في أوكرانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع أسلحة يحوي أسلحة من أميركا وأوروبا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وأشارت إلى أنها استخدمت صواريخ كاليبر أطلقت من البحر من أجل في تدمير مصنع الألمنيوم الواقع في زابوريجيا، والذي استخدم كمستودع لتخزين كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة التي قدمها الغرب لكييف لمساعدتها في التصدي للهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها 59 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا في 26 أبريل الجاري.

يذكر أن دول الغرب، قدمت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجوم الروسي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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