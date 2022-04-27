روسيا تمنع دخول نواب بريطانيين إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع 287 نائبًا بالبرلمان البريطاني من دخول أراضيها، واتهمتهم بتأجيج هستيريا غير مبررة ضد روسيا.

وقالت موسكو إن العقوبات المفروضة على أعضاء مجلس العموم جاءت كردٍّ على قيام بريطانيا بفرض عقوبات 386 عضوا في البرلمان الروسي في 11 مارس الماضي بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير.

يذكر أن العديد من الدول الأوربية والغربية قامت بفرض عقوبات على دبلوماسيين روس ومنعتهم من دخول أراضيها ردًا على قيام روسيا بمهاجمة أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا