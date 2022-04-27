فقدان 12 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية 

باريس 27 أبريل 2022 (وال) _ أعلنت منظمة إنقاذ المتوسط غير الحكومية الفرنسية، عن فقدان أثر 12 مهاجراً غير شرعيين قبالة الساحل الليبي.

و ذكرت أن المفقودين كانوا على متن زورق مطاطي تجاوزت حمولته الحد الآمن لقدرته الإستعابية، و قد تلقى النجدة من سفينة تابعة للمنظمة تعرف ب «أوشن فايكينغ»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الثلاثاء.

وأفادت المنظمة الفرنسية الألمانية أن سفينتها أنقذت 94 مهاجرا، من بينهم إمرأتان و47 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وطفل بعمر سنة واحدة.

و ذكرت المنظمة إلى وقوع حادث أدى إلى سقوط 15 مهاجراً في المياه، «ثلاثة منهم فقط تمكنوا من الصعود على متن السفينة، وربما غرق الآخرون، وهناك الآن 164 مهاجراً على متن “أوشن فايكينغ”. (وال _ باريس) ه ش

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