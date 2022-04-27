الحكم بسجن زعيمة ميانمار المعزولة 5 سنوات

أصدرت محكمة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار حكما بسجن الزعيمة السابقة أون سان سو تشي لمدة خمس سنوات بتهمة فساد.

ويعد هذا الحكم الأول وسط 11 تهمة فساد تواجها الزعيمة السابقة بحسب قانون مكافحة الفساد.

وأشارت المحكمة إلى أن كل تهمة من تهم الفساد التي تواجهها الزعيمة السابقة ستدخلها السجن لمدة 15 عامًا كحد أقصى.

وكانت أون سان سو تشي قد نفت اتهامات إدانتها بقبول رشوة بـ600 ألف دولار، وسبائك ذهبية من رئيس الوزراء السابق.

يُذكر أن الزعيمة السابقة لميانمار تواجه أحكامًا تتجاوز مدتها السجن 160 عامًا.

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