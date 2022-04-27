محلل إيطالي: 70 مليون دولار يومياً خسائر إغلاق الموانئ النفطية الليبية 

روما 27 أبريل 2022 (وال) _ أكد المحلل السياسي الإيطالي، (ليوناردو بيلودي)، أن الحرب الأوكرانية أجبرتنا على تركيز النظر تجاه الشمال الشرقي، متناسين المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ارتفعت حدتها بسبب أحداث الشمال.

وقال بيلودي، بحسب ما نقله موقع ديكود 39 الإيطالي “إن هذه المشكلات قد يكون لها تداعيات في إيطاليا بسبب القرب الجغرافي، فالبعض اتخذ مواقف مختلفة في المنتديات الدولية بشأن الصراع الأوكراني فيما يتعلق بالاعتماد على استيراد النفط والغاز والقمح والإعتبارات ذات الطابع السياسي”.

وأضاف “الوضع في ليبيا ليس الأفضل، ليس لديها ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الإحتياج الداخلي، فطرابلس تخسر في الأسابيع الأخيرة نحو 70 مليون دولار و400 ألف برميل من الإنتاج يومياً على خلفية إغلاق الموانئ”، معتبرا أن المجتمع الدولي وفي المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية يركزون في الوقت الحالي على أوروبا الشرقية. كما قامت الدول المانحة القريبة تقليديا من شمال إفريقيا بتخفيض المنح.

ودعا، إيطاليا لملء هذا الفراغ، معتبراً أنها ليست مجرد مسألة أخلاقية إنسانية بل ضرورة حتمية للأمن القومي. (وال _ روما) ه ش

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