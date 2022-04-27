شهيد وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني جنين.

جنين 27 أبريل 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني من بلدة برقين ، واصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى ابن سينا في جنين قوله إن ” الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة (فتى 16 عاماً برصاصة في القدم، شاب 19 عاماً برصاصة في الحوض، إصابة بالقدم واليد لشاب 19 عاماً).

وأوضحت الوكالة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني ، اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على اسطح عدد من المنازل. ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب “مساد” وإصابة ثلاثة آخرين.

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