ليبيا نيوز

مقتل جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على سوريا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 4 جنود فجر 27 أبريل بهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع إن الصواريخ أطلقت من طبريا شمال شرق إسرائيل، وأن وسائط الدفاع الجوي أسقطت بعضها، وأكدت أن الهجوم تسبب بخسائر مادية كبيرة.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجوم استهدف مستودع أسلحة أيضًا، وأسفر عن مقتل 5 جنود سوريين 4 جنود من جنسيات أخرى لم يحددها.

من جهة أخرى، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الهجوم.

يذكر أن تل أبيب دأبت في الآونة الأخيرة على استهداف مواقع ومستودعات أسلحة تقول إنها تابعة لمليشيات إيرانية متمركزة في سوريا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك