مقتل جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي جديد على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 4 جنود فجر 27 أبريل بهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع إن الصواريخ أطلقت من طبريا شمال شرق إسرائيل، وأن وسائط الدفاع الجوي أسقطت بعضها، وأكدت أن الهجوم تسبب بخسائر مادية كبيرة.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الهجوم استهدف مستودع أسلحة أيضًا، وأسفر عن مقتل 5 جنود سوريين 4 جنود من جنسيات أخرى لم يحددها.

من جهة أخرى، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الهجوم.

يذكر أن تل أبيب دأبت في الآونة الأخيرة على استهداف مواقع ومستودعات أسلحة تقول إنها تابعة لمليشيات إيرانية متمركزة في سوريا.

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