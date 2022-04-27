تحذيرات أممية من مجاعة في القرن الأفريقي

حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من مواجهة نحو مليوني طفل خطر الموت جوعا، بسبب تعرض القرن الأفريقي لواحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وقال غريفيث، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر مغلق للمانحين عقد في جنيف؛ إن الأمم المتحدة تمتلك جزءا بسيطا من 1,4 مليار دولار تحتاج إليها لمواجهة الجفاف في كينيا وإثيوبيا والصومال.

وأشار إلى أن جهود الإغاثة في سباق مع الزمن لتجنب خسائر كبيرة في الأرواح خلال هذا العام في ظل عدم توافر الموارد لتجنب ذلك.

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