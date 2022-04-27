السلطات السودانية تفرج عن المعارضين محمد سليمان وعمر يوسف

أكد العضو السابق في مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان إطلاق سراحه في 27 أبريل.

وكانت السلطات السودانية قد أفرجت في 26 أبريل عن المعارض البارز والوزير السابق خالد عمر يوسف المعتقل منذ فبراير الماضي، بحسب ما قال محاميه.

وشغل يوسف القيادي في قوى الحرية والتغيير أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك التي تشكلت بموجب اتفاق سياسي، قبل أن يجهضها الجيش في أكتوبر.

كما فرضت السلطات كفالة مالية على كلٍّ من السياسيين السودانيين بابكر فيصل وطه عثمان، وقال محاميهما إنهما لن يدفعا الكفالة، في حين أبقت السلطات على وجدي صالح المتحدث باسم التحالف، قيد الاعتقال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا