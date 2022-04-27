أمريكا تعبر عن قلقها من قرار الرئيس التونسي الأحادي الجانب بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واشنطن 27 ابريل 2022م ( وال ) – انتقدت امريكا الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». وأضاف أن واشنطن «أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي».

وكان الرئيس التونسي أصدر الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة قبل أشهر من استفتاء وانتخابات تشريعية يفترض أن تشرف عليها هذه الهيئة.

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