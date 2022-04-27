الجنود الإثيوبيون التابعون لقوات حفظ السلام يطلبون اللجوء في السودان

قال مسؤول أممي يتعامل مع قضايا اللجوء إن حوالي 550 من قوات حفظ السلام الإثيوبيين العاملين في السودان طلبوا اللجوء بدلاً من العودة إلى بلادهم، خوفا من تعرضهم للاضطهاد بسبب انتمائهم لعرقية التيغراي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن طالبي اللجوء كانوا يعملون ضمن قوة حفظ السلام العاملة في أبيي، والتي تعد منطقة متنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف أن المفوضية تعتزم نقلهم إلى مخيم مسيج بالقرب من مخيم للاجئين الإريتريين في ولاية القضارف السودانية.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية أو مكتب البعثة الأممية بهذا الخصوص لم يقوموا بإصدار أي تعليق على الأمر.

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